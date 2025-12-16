"Радио Судного дня" передало за день два сообщения

В понедельник слушатели эфира зафиксировали передачу загадочных шифровок.

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала 22 июня два сообщения. Их опубликовали в Telegram-канале "УВБ-76 логи".

Первое сообщение зафиксировали в 11:33 по московскому времени. Слушатели получили такие обозначения как "станонант" и "обедобуян". Спустя два часа в эфир появилось еще одно сообщение, которое включало слово "клыкотрюм".

До этого УВБ-76 "Радиостанция Судного дня" была активна 18 июня. Сначала появилось сообщение со словом "ощупывание", а затем второе сообщение – "невысокий".

С 1970-х годов УВБ-76 является военной радиостанцией России. В основном в эфире транслируется короткий жужжащий сигнал. Также существует версия о том, что радиостанция работает как часть "Мертвой руки".

Фото: Magnific