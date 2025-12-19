"Радио Судного дня" передало еще восемь сообщений

Утром слушатели эфира заметили передачу нескольких сигналов.

.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала сразу восемь сообщений в среду, 11 февраля 2026 года. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "УВБ-76 логи". Его эксперты мониторят активность частоты. Известно, что указанные сигналы поступили за два часа, в период с 9:05 часов утра до 10:54 часов утра по московскому времени. Слушатели получили такие обозначения как "Акрокрен", "Рыболовный", "Хлевотюк", "Блицосидр", "Вихлянье", "Баранка", "Пpидиpчивый" и "Caмoлeтoбoй".

Напомним, что УВБ-76 является военной радиостанцией России. Она создана 1970-х годах. В основном в эфире транслируется короткий жужжащий сигнал, поэтому иногда систему называют "Жужжалкой". В настоящее время у общественности существует версия о том, что радиостанция работает как часть "Мертвой руки".

Радио "Судного дня" в новогоднюю ночь выпустило новое сообщение.

Фото и видео: Telegram / УВБ-76 логи