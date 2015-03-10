"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне саммита на Аляске

По частоте переданы сообщения "Марель" и "Стокотон".

Радиостанция УВБ-76, также известная широкой аудитории как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала. Это произошло за день до переговоров на высшем уровне между президентами России и США в Анкоридже на Аляске. Соответствующее заявление сделали создатели Telegram-канала "УВБ-76 логи", в котором специалисты отслеживают активность радиосигнала точки. Известно, что в эфире радиостанции 14 августа в 13.05 часов дня по московскому времени прозвучало слово "Марель", а в 18.33 вечера зафиксировано слово "Стокотон".

Напомним, что УВБ-76 представляет из себя военную радиостанцию, созданную в 1970-х годах. В основном там транслируется короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой" или радиостанцией "Судного дня". Существует версия о том, что станция сформирована как часть системы "Мертвая рука".

Кремль и Белый дом ранее уведомили мировую общественность, что российский президент Владимир Путин и американский президент-республиканец Трамп встретятся друг с другом на Аляске 15 августа. Перед началом мероприятия главы государств скажут несколько слов, а по результатам двусторонних переговоров они проведут совместную пресс-конференцию со СМИ. Ключевой темой встречи будет мирное урегулирование украинского кризиса.

Радио "Судного дня" передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа.

Фото и видео: Telegram / УВБ-76 логи