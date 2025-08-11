Радио "Судного дня" передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа

В эфире прозвучало сразу несколько сообщений.

Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в прямой эфир пять новых сообщений. Этот инцидент зафиксирован специалистами в преддверии встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "УВБ-76 логи". Его эксперты мониторят активность частоты. Известно, что в 11:07 утра 11 августа о московскому времени в эфире прозвучало: "НЖТИ 04290 счесолуб 1905 2257". В сообщении от 12:32 дня упоминалось слово "дружность". Дополнительно радиостанция передала своей аудитории слова "кернер", "рюшный" и "джиночили".

Напомним, что в ночь на субботу помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Сотрудник администрации в Кремле пояснил, что политические лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине. УВБ-76 представляет из себя военную радиостанцию. Она была создана в 1970-х годах. В основном там транслируется короткий жужжащий сигнал. В настоящее время существует версия, что радиостанция была создана как часть системы "Мертвая рука".

Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений.

Фото и видео: Telegram / УВБ-76 логи