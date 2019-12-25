Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений

За вчерашний день в эфире слушатели получили несколько сообщений.

Радиостанция УВБ-76, также известная как станция "Судного дня", передала в эфир новый сигнал. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность. Уточняется, что 24 июля в 12:23 часов дня в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486", а в 12:31 станция передала "НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873".

В эфире дополнительно прозвучали еще 11 сообщений. В 13:08 часов слушатели услышали "НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319". В 13:42 можно было заметить сообщение: "НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129". В 14:27 дня эксперты пытались проанализировать "НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994". В 14:47 часов поступила информация о "НЖТИ 34240 КРАШОТРЕФ 9232 4881". В 15:33 дня зарегистрировано "НЖТИ 85185 КЛЮЧИЦА 3365 8041". В 16:01 часов прозвучало "НЖТИ 12372 НЕУДЕРЖИМЫЙ 6995 1729 НЮХОСТИХ 0577 5367 ГОВЕНЬЕ 1180 4865". В 16:18 слушатели приняли текст "НЖТИ 40711 КРЕМЛЕВСКИЙ 2567 1173". В 16:48 часов отправители указали на "НЖТИ 38739 ПЛЕДОЗВОН 0941 0368".

Напомним, что УВБ-76 представляет из себя военную радиостанцию. Она создана в 1970-х годах, в основном станция транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой", а также станцией Судного дня, так как в обществе существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука". В последний раз станция передавала сигналы 10 июля. Тогда в эфире прозвучали слова "такса" и "вестомор".

Медведев описал будущее русофобов сигналами станции Судного дня.

Фото: Telegram / УВБ-76 логи