Зампред СБ РФ прокомментировал начало процесса по вотуме недоверия в ЕП в отношении Урсулы фон дер Ляйен.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усмотрел "звоночки" в процессе, происходящем вокруг главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Чиновник проиллюстрировал в социальных сетях дальнейшую судьбу оголтелых русофобов в странах коллективного Запада сигналами из "радиостанции Судного дня". Экперт обратил внимание аудитории на то, что "бессмысленный и беспощадный" Европейский парламент на текущей неделе будет решать вопрос о вотуме доверия или недоверия Урсулы фон дер Ляйен. Он не исключил, что "токсичная бабка" сохранит за собой должность.

Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался..... для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймет). Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что военная радиостанция, известная как УВБ-76 и получившая в СМИ прозвище "радиостанции Судного дня", регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. Зачастую пользователи соцсетей их часто связывают с геополитическими событиями. Официально назначение станции не комментировалось властями страны.

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Фото: Telegram / Дмитрий Медведев