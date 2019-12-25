Порт Ми Тхюи сможет принимать суда грузоподъемностью до 100 тысяч тонн и станет частью экспортного маршрута для региональных предприятий.

Делегация Ленинградской области во главе с вице-губернатором Анной Данилюк продолжает рабочую поездку во вьетнамскую провинцию Куангчи. Представители региона посетили историческую цитадель и ознакомились с проектом строительства глубоководного порта Ми Тхюи. Об этом 16 ноября сообщили в правительстве Ленобласти.

Поездка началась с посещения цитадели Куангчи, где в 1972 году проходила 81-дневная оборона. Участники делегации почтили память погибших воинов. Стороны отметили, что общая историческая память служит основой для развития межрегионального сотрудничества.

Затем представители Ленинградской области изучили проект порта Ми Тхюи. Объект рассчитан на 10 причалов и сможет принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

По словам Анны Данилюк, порт имеет практическое значение для региона. Он может стать конечным пунктом доставки грузов из Усть-Луги с последующим распределением товаров по транспортному коридору "Восток — Запад". Это позволит создать дополнительные возможности для выхода предприятий Ленобласти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.

Вице-губернатор также отметила, что стороны намерены объединить свои компетенции для развития стабильных и экономически выгодных экспортных маршрутов для бизнеса Ленинградской области.

Фото: администрация Ленобласти