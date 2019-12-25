Медведев рассказал, как поражение республиканцев в США отразится на России

Зампред СБ РФ оценил итоги выборов в Конгресс США.

Поражение Республиканской партии США в битве за американский Конгресс капитально пока никак не отразится на Москве и ее национальных интересах. Соответствующее заявление в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дональд Трамп разгромно проиграл битву за Конгресс. Как это отразится на наших интересах? Думаю, что капитально пока никак. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ .

Согласно предварительным результатам голосования на промежуточных выборах в США, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами законодательного органа страны. Дональд Трамп публично поздравил Демократическую партию с победой. На голосовании американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов,

Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России.

Фото: Макс / Дмитрий Медведев