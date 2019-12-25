В Москве сыронизировали над словами немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что влияние Москвы на общество Германии беспокоит его больше, чем состояние экономической системы в ФРГ. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник опубликовал в своем англоязычном аккаунте пост, в котором привел высказывание европейского политика. Ранее глава правительства Германии заметил, что его основные опасения не связны с Евросоюзом, США или Китаем.
Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло.
Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ .
Медведев прокомментировал американские санкции словами Ницше.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk Dmitry Medvedev
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