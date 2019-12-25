Медведев прокомментировал американские санкции словами Ницше

В СБ РФ считают, что Россия и США остаются системными противниками.

В Москве прокомментировали американское антироссийское санкционное давление. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" процитировал известного немецкого философа Фридриха Ницше. Эксперт добавил, что между Белым домом и Кремлем в очередной раз двусторонние отношения испорчены на годы вперед, поэтому страны были, есть и будут считаться системными противниками друг друга.

А санкции… Как говорил старик Ницше, "Was mich nicht umbringt, macht mich st rker" (в переводе это означает "то, что нас не убивает, делает нас сильнее"). Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Зеленский признан Трампом помехой миру и интересам США, заявил Медведев.

Фото: Макс / Дмитрий Медведев