В СБ России уверены, что европейцы ненавидят как американского президента, так и украинского политика.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признан Белым домом помехой миру и национальным интересам США, ведь иностранец до крови укусил кормящую его руку. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" прокомментировал слова американского президента-республиканца Дональда Трампа о том, что украинский политик с Баковой улицы не стремится к мирному урегулированию вооруженного конфликта.

После такого суетливое существо с нелепым именем, почему-то заканчивающимся в английской транскрипции на double "y", должно было бы принять крысиный яд или сожрать лошадиную дозу своего любимого кокса. Но тварь так труслива, что не решится на подобное. "Человек года" и "новый Черчилль" признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США. Ведь он до крови укусил кормящую его руку. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению зампреда СБ РФ, европейцы уговаривают Владимира Зеленского запастись терпением и не злить Дональда Трампа, после чего дождаться проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс США. Дмитрий Медведев заметил, что ЕС ненавидят главу США "не меньше наркотического насекомого".

Медведеву в Ленобласти показали секретные разработки против дронов.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев