Медведеву в Ленобласти показали секретные разработки против дронов

Дмитрий Медведев оценил в Ленобласти новые средства против беспилотников.

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета Безопасности России, совершил рабочую поездку в Ленинградскую область. В ходе визита ему продемонстрировали военные разработки, предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, он наблюдал за тактическими учениями мобильных огневых групп. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

Инженеры-конструкторы местных предприятий представили Медведеву эффективные решения, уже применяемые для борьбы с БПЛА. После этого в пункте управления Ленинградского военного округа состоялись комплексные тактические занятия. Они стали заключительным этапом подготовки мобильных огневых групп. Военнослужащие отрабатывали методы противодействия беспилотникам и эшелонированную оборону гражданских объектов.

Александр Дрозденко отметил, что обучение защитников неба требует времени, в то время как технологии развиваются быстрыми темпами. В связи с этим в регионе стремятся оснащать военных современными средствами и передовыми технологиями.

Медведев рассчитывает на победу России в СВО "в видимой перспективе".

Фото: Telegram/Александр Дрозденко