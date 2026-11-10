Небензя: Россия не согласится на замораживание конфликта на Украине

Постпред РФ в ООН объяснил, что наша страна не даст передышки противнику.

Москва не намерена соглашаться на замораживание украинского конфликта, а мирное урегулирование должно предусматривать устранение первопричин возникшего вооруженного кризиса. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие в Нью-Йорке было посвящено украинской тематике. Дипломат пояснил, что позиция нашего государства остается твердой и неизменной.

Мы не согласимся на замораживание конфликта, которое позволит сохранить существующие угрозы нашей безопасности и создаст условия для новой эскалации. Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН

Дипломат добавил, что урегулирование конфликта должно быть всеобъемлющим, прочным и долгосрочным, но при этом предусматривать устранение первопричин украинского кризиса. Речь идет о нивелировании стратегических угрозах для России со стороны западного направления, а также решение проблемы ущемления прав русского и русскоязычного населения, отказе от распространения неонацистской идеологии на Украине.

Небензя обратил внимание СБ ООН на русскую речь главы офиса Зеленского перед киевлянами.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций