Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил об опасности распространения украинского вооруженного конфликта на регион Балтийского моря. Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал западным журналистам по завершению рабочей встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине. Глава Минобороны ФРГ пояснил, что киевский режим несет особую ответственность за то, чтобы распространения противостояния с Москвой не произошло.
Конфликт не должен распространиться на Балтийское море.
Борис Писториус, глава Минобороны Германии
Напомним, что 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в национальном мессенджере "Макс" о том, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от государственной границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно с применением БПЛА. Известно, что сухогруз следовал в Калининград.
Минобороны ФРГ: конфликт на Украине вступил в решающую фазу.
Фото: YouTube / APT
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