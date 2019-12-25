В ФРГ считают, что Украина несет ответственность за сохранность территории вооруженного конфликта.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил об опасности распространения украинского вооруженного конфликта на регион Балтийского моря. Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал западным журналистам по завершению рабочей встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине. Глава Минобороны ФРГ пояснил, что киевский режим несет особую ответственность за то, чтобы распространения противостояния с Москвой не произошло.

Конфликт не должен распространиться на Балтийское море. Борис Писториус, глава Минобороны Германии

Напомним, что 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в национальном мессенджере "Макс" о том, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от государственной границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно с применением БПЛА. Известно, что сухогруз следовал в Калининград.

Минобороны ФРГ: конфликт на Украине вступил в решающую фазу.

Фото: YouTube / APT