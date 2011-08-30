В Германии отметили, что Киев остро нуждается в финансовых ресурсах.

Конфликт между Россией и Украиной вступил в решающую фазу. Такое заявление сделал выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с журналом Der Spiegel.

По словам немецкого министра, европейским союзникам нужно использовать этот момент. Он добавил, что Украина срочно нуждается в деньгах.

Писториус напомнил, что Германия остаётся одним из ключевых доноров Украины и постоянно оказывает республике наибольшую финансовую поддержку. С февраля киевский режим получил около 39 млрд евро в качестве гуманитарной поддержки и 55 млрд евро в качестве военной помощи.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны должны организовать поставки систем противовоздушной обороны на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений ВСУ лишь продлевают конфликт.

Фото: YouTube / ZDFheute Nachrichten