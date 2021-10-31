Глава МИД ФРГ призвал европейские страны передать свои системы ПВО Украине

Йоханн Вадефуль оценил идею о встрече с Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль полагает, что европейские страны должны рассмотреть вопрос о поставках Украине систем противовоздушной обороны. Соответствующее заявление политик сделал в интервью для местного новостного портала t-online. Эксперт пояснил прессе, что международные союзники киевского режима должны задуматься о новых системах вооружений, которые ВСУ могут закупить и которые Запад способен поставить нуждающейся стране.

Практически нет ничего, в чем Украина не нуждалась бы. Прежде всего, должны быть закуплены системы ПВО.... все еще есть такие системы, и они не нуждаются в них ежедневно. Германия призывает их рассмотреть возможность их передачи. Йоханн Вадефуль, глава Минобороны ФРГ

Эксперт отверг критику в свой адрес после слов о возможном участии Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в гарантиях безопасности для Украины. Йоханн Вадефуль заметил, что в СМИ распространилась ошибочная и неточная информация, в которой ошибочно утверждалось, что Берлин якобы отвергает собственное участие в проекте. Министр по обороне Германии заметил, что на самом деле призывает к сдержанности в данном вопросе. Отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым, Йоханн Вадефуль заявил, что "на данный момент это не имеет смысла".

