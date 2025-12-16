Первая российская вакцина от менингококковой инфекции выйдет на рынок в 2026 году

Вероника Скворцова сообщила о разработке новых медицинских средств.

Первая отечественная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок уже в текущем году. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Специалист объяснила, что в 2026 году профильное ведомство зарегистрирует две полисахаридные конъюнгированные вакцины.

Одна из них - уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется "Менговакс B, так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Эксперт добавила, что линейка медицинских препаратов, разрабатываемых в ФМБА, в настощее время большая. И сразу же после тех препаратов, которые зарегистрируют, пойдет "волна" следующих лекарственных средств.

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Фото: Telegram / РИА Новости