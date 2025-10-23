Первые пять пациентов получили вакцину от колоректального рака

В ФМБА рассказали о начале лечения пациентов препаратом "ОНКОПЕПТ".

В России первые пять пациентов получили отечественную вакцину от колоректального рака. Соответствующее заявление сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью журналистам из газеты "Известия". Эксперт пояснила, что сейчас эти люди находятся на лечении. В общей сложности поставить вакцину должны 35 людям.

В настоящее время у нас ожидают вакцинации (от колоректального рака) 35 пациентов. Из них первых пять уже имеют вакцину и находятся на лечении. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Напомним, что российское министерство по здравоохранению выдало разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака под названием "ОНКОПЕПТ".

