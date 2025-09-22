ФМБА создали искусственную "мышечную ткань"

По данным главы ФМБА, уже более 30 тысяч бойцов СВО получили профессиональную помощь в профильных центрах.

Научные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) создают на территории страны специальные средства, повышающие качество оказания медицинской помощи в зоне боевых действий для военнослужащих. Соответствующее заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью журналистам "ВЕСТЕЙ". Чиновница заметила, что Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови совместно с Российским научно-исследовательским институтом гематологии и трансфузиологии в Санкт-Петербурге создали образцы лиофилизированной плазмы крови.

Эта сухая плазма четвертой группы крови является универсальной и асептической, [идет] в специальной укладке для бойцов, содержащей четыре дозы этой универсальной плазмы с возможностью в течение двух минут ее развести и ввести тому, кто в шоковом состоянии или с большой кровопотерей. Реально спасает жизни бойцам. И в 2025 году мы передали почти 7 тыс. единиц сухой плазмы Вероника Скворцова, глава ФМБА

Эксперт добавила, что также отечественные ученые разработали уникальное медицинское изделие, которое помогает быстрее восстановить мышечную ткань при серьезных ранениях. Уникальным средством спасения жизней является скаффолд-носитель из биодеградируемого материала. Внутри объекта между слоями расположены определенные медицинские препараты: противовоспалительные, антибактериальные и кровоостанавливающие. При крупных ранах, повреждениях мышечной ткани пациента, врачами непосредственно опускается этот скаффолд. Он рассасывается в мышцах человека в течение двух-трех недель, но позволяет резко повысить уровень регенерации мышечной ткани, параллельно и нервной, и сосудистой ткани.

По обращению министерства по обороне в России появилось также специализированное медицинское изделие - гемостоп. В последнем случае речь идет о медицинском бинте, который пропитан большой концентрацией хитозана. Врачи тампонируют с его помощью у пациентов повреждения крупных сосудов раны. Таким способом удается остановить любое артериальное или венозное кровотечение, а также дает временное окно для того, чтобы довезти человека до хирургического отделения и остановить кровотечение.

