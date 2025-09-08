В России протестируют регистр здоровья спортсменов

В ФМБА раскрыли подробности пилотного проекта.

Федеральный регистр здоровья спортсменов в 2025 году власти протестируют территории девяти российских регионов. Соответствующее заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости", организованного в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Чиновница заметила, что пилотный проект будет проводиться в Москве, Татарстане, Башкирии и других локациях.

С девятью регионами мы отработали систему интеграции. К ним относятся Москва, Татарстан и Башкортостан - крупнейшие регионы. Кроме того, соответственно, ряд других регионов, и в настоящее время мы видим, что это работает, поэтому наша задача - подойти уже к масштабированию, тиражированию по всей стране, начиная со следующего года. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Эксперт уточнила, что в России существенно усовершенствован паспорт здоровья спортсмена. Теперь этот документ приобрел множество новых полей. Удостоверение содержит не только данные медицинского осмотра атлета, а также его медицинский анамнез, но также биологические и генетические характеристики, функциональное состояние человека на начало спортивной деятельности и перед соревнованиями, а также динамику тренировочного процесса и состязаний. Медицинский персонал укажет в том числе на психологический статус спортсмена и его статус при определении психофизики. Это решение даст возможность возможность преодолевать различные стрессы, острые и хронические, так называемые копинговые стратегии, каким образом человек, через какой механизм спортсмен преодолевает этот стресс, уходит от него.

ФМБА надеется на скорую регистрацию российской вакцины от аллергии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости