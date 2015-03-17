ФМБА надеется на скорую регистрацию российской вакцины от аллергии

Вероника Скворцова раскрыла подробности о создании и работе аллерговакцины.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России надеется на то, что в скором времени на территории страны удастся зарегистрировать отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и несколько других источников. Соответствующее заявление сделала глава ФМБА Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24", организованного в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Эксперт уточнила, что разработка создавалась на базе ГНЦ "Институт иммунологии" совместно с Венским медицинским институтом. Вакцина потребует введения пациенту три-пять инъекций в отличие от классических препаратов на основе экстрактов, в этом случае человеку необходимо делать до 30 инъекций.

Вакцина доказала эффективность высокую и безопасность, в ближайшее время надеемся ее зарегистрировать и уже пустить в применение практическое. Вероника Сковрцова, глава ФМБА

Известно, что на текущий момент объединенная первая и вторая фаза клинических исследований препарата уже завершена. Основой для аллерговакцины стала уникальная рекомбинантная молекулярная конструкции. Перед ее разработкой специалистами были проведены фундаментальные исследования, в ходе которых был картирован мажорный аллерген пыльцы березы. Затем учеными были установлены участки, отвечающие за развитие иммунного ответа на пыльцу березы. Именно они и вошли в состав вакцины.

Фото: Telegram / ВЕСТИ