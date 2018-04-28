  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака
Сегодня, 12:58
107
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака

0 0

Он добавил, что технологию вакцины в случае успеха могут масштабировать на другие виды рака.

Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать мРНК-вакцину от рака. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, отечественную вакцину в экспериментальном режиме начнут получать в конце сентября. Гинцбург добавил, что технологию мРНК-вакцины в случае успеха могут масштабировать на другие виды рака. Глава НИЦЭМ имени Гамалеи добавил, что существует большое количество заболеваний, где количество мутаций гораздо меньше. К таковым относятся рак поджелудочной железы, простаты, определенные раки почек.

Ранее в ФМБА рассказали об исследованиях вакцины от менингококка.

Фото: Piter.tv

Теги: александр гинцбург, вакцина, рак
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии