Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака

Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать мРНК-вакцину от рака. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, отечественную вакцину в экспериментальном режиме начнут получать в конце сентября. Гинцбург добавил, что технологию мРНК-вакцины в случае успеха могут масштабировать на другие виды рака. Глава НИЦЭМ имени Гамалеи добавил, что существует большое количество заболеваний, где количество мутаций гораздо меньше. К таковым относятся рак поджелудочной железы, простаты, определенные раки почек.

Фото: Piter.tv