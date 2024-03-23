В ФМБА рассказали об исследованиях вакцины от менингококка

Ожидается, что вакцина будет доступна для применения в 2027 году.

Отечественная вакцина от менингококка сейчас находится на этапе клинических исследований. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) через Telegram-канал. Известно, что к концу текущего года эксперты поддут досье на регистрацию препарата. Использовать вакцину медики начнут на пациентах уже в 2027 году. Известно, что российская вакцина имеет уникальный состав, который включает в себя серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B. Последний вызывает у пациентов тяжелый сепсис в 30 процентах случаев заражения и является самым распространенным на территории нашей страны.

Разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России вакцина против менингококка производится на территории предприятия по полному циклу, начиная с этапа получения активной фармацевтической субстанции. пресс-служба ФМБА

Напомним, что на площадке Государственной думы обсуждался вопрос включения в Национальный календарь профилактических прививок вакцины от менингококковой инфекции. Для этого законодателя необходимо внести поправки в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Как уточнили в пресс-службе ФМБА, по решению министерства здравоохранения этот вопрос будет осуществлен тогда, когда на внутреннем рынке появится российская вакцина от менингококковой инфекции, производимая по полному циклу.

Мясников посоветовал привиться от пневмококка, чтобы защитить мозг от инфекций.

Фото: Telegram / ФМБА России