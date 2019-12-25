Онищенко призвал расширить вакцинацию от менингококка

Ранее региональное управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о проведении эпидемиологического расследования после смерти девочки в Бугульме.

На российской территории целесообразно расширить вакцинацию против менингококковой инфекции. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС". Эксперт прокомментировал ситуацию в стране после недавней смерти 12-летней девочки в Татарстане. Он призвал федеральные и региональные власти рассмотреть возможность проведения прививок в школе, в которой учился погибший ребенок.

Вакцинацию надо бы немножко расширить и проводить ее по школе. Геннадий Онищенко, эксперт

Спецалист обратил внимание на необходимость выявления возможных носителей менингококковой инфекции среди тех граждан, которые контактировали с ребенком до его приезда в лагерь.

Напомним, что 1 ноября 12-летняя воспитанница лагеря имени А. Д. Губина в Бугульме обратилась в медицинский пункт с головной болью и температурой 39,4 градуса по Цельсию. В тот же вечер ее забрали домой родители. На следующий день ребенка госпитализировали. Пациентке проводились реанимационные мероприятия, но девочка скончалась. Предварительным диагнозом смерти заявлена молниеносная форма менингококковой инфекции.

Онищенко назвал регионы России с самой высокой рождаемостью.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня