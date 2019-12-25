Онищенко назвал регионы России с самой высокой рождаемостью

В РАН привели статистические данные о рождении детей в России.

Самая высокая рождаемость на российской территории зафиксирована в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости".

Дагестан, Ингушетия и Чечня - регионы с самыми высокими показателями рождаемости. Геннадий Онищенко, эксперт

Эксперт уточнил, что Москва также показывает хорошие результаты по уровню рождаемости.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее поручил министерству по труду и социальной защите населения, министерству по финансам и министерству по здравоохранению до первого июня 2027 года представить в федеральное правительство предложения по комплексной модернизации мер, нацеленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

Онищенко допустил присутствие в РФ нового варианта коронавируса PJ.2.1.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня