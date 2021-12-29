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Мясников посоветовал привиться от пневмококка, чтобы защитить мозг от инфекций
Сегодня, 7:43
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Мясников посоветовал привиться от пневмококка, чтобы защитить мозг от инфекций

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Эксперт считает, что мозг от разрушения могут защитить прививки.

Российский телеведущий Александр Мясников посоветовал привиться от пневмококка, чтобы защитить мозг от инфекций. Такое заявление специалист сделал в эфире телеканала "Россия-1".  Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Врач добавил, что гемофильная палочка и менингококк также представляют из себя значительную угрозу для общества, так как ежегодно уносят жизни миллионов человек.

От пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например. Поэтому это очень важно.

Александр Мясников, доктор

Медик уверен в том, что защитить себя от разрушения мозга из-за инфекций можно за счет прививок. В частности, для несовершеннолетних пациентов обязательно следует делать прививку от пневмококка, как и для людей, которым больше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями, у людей, у которых нет селезенки. Взрослые граждане также могут быть носителями пневмококка и менингококка, даже не подозревая об этом. Иногда иммунные силы организма сдерживают бактерии, но те могут активизироваться при неблагоприятных условиях.

Ученый Генцбиттель заявил, что в будущем человечество может столкнуться с нехваткой белка.

Фото и видео: YouTube / Россия-1
 

Теги: александр мясников, гемофильная палочка, доктор мясников, менингококк, пневмококк, пневмония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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