Эксперт считает, что мозг от разрушения могут защитить прививки.

Российский телеведущий Александр Мясников посоветовал привиться от пневмококка, чтобы защитить мозг от инфекций. Такое заявление специалист сделал в эфире телеканала "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Врач добавил, что гемофильная палочка и менингококк также представляют из себя значительную угрозу для общества, так как ежегодно уносят жизни миллионов человек.

От пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например. Поэтому это очень важно. Александр Мясников, доктор

Медик уверен в том, что защитить себя от разрушения мозга из-за инфекций можно за счет прививок. В частности, для несовершеннолетних пациентов обязательно следует делать прививку от пневмококка, как и для людей, которым больше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями, у людей, у которых нет селезенки. Взрослые граждане также могут быть носителями пневмококка и менингококка, даже не подозревая об этом. Иногда иммунные силы организма сдерживают бактерии, но те могут активизироваться при неблагоприятных условиях.

Ученый Генцбиттель заявил, что в будущем человечество может столкнуться с нехваткой белка.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

