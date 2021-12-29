Ученый Генцбиттель заявил, что в будущем человечество может столкнуться с нехваткой белка

К 2050 году населению Земли нужно будет в два раза больше белка.

Профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель рассказал "РИА Новости", что к 2050 году население Земли увеличится до 9 млрд человек. По этой причине необходимо будет в два раза больше белка, чтобы прокормить население.

По словам профессора, сейчас ученые работают над этой проблемой. Так, они пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений.

По словам ученого, в Африке и Южной Азии основным источником белка является рис и нут. В Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу.

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