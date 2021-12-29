Доктор рассказал о пользе вскармливания грудью.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал фактор, снижающий риск развития рака груди у женщин. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Россия-1". По словам медика, снизить угрозу возникновения онкологии молочной железы пациентки могут за счет кормления грудью. Данный процесс способен предупреждать формирование онкологической болезни.

На самом деле, имеется в виду рак груди. Действительно, у женщин, которые кормят грудью, риски развития рака груди меньше. Александр Мясников, доктор

Напомним, что рак молочной железы является самым распространенным видом онкопатологии в мире. Согласно официальной статистике от Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году диагноз поставили 2,3 миллиона женщин. Из них 685 тысяч погибли. Практически половина случаев данного типа рака развивается у тех женщин, у которых не фиксировалось явных факторов риска, кроме возраста (старше 40 лет).

Мясников назвал грубую ошибку при измерении давления.

Фото: YouTube / Россия-1

