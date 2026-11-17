Разработка ведется при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030".

Исследователи СПбПУ Петра Великого применили ИИ для оптимизации поиска белковых мишеней при терапии онкологии. Разработанный ИИ-протокол позволяет ускорить процесс доведения перспективных молекулярных соединений до уровня лекарственных кандидатов более чем в 50 раз, рассказал "Петербургский дневник".

Разработка ведется при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030". Исследования проводятся в рамках научного направления, партнером в котором выступает НМИЦ онкологии имени Петрова. База из 254 880 виртуальных соединений была построена по четырем точкам модификации на основе 48 исходных производных аминотиофена и 590 метилкетоновых фрагментов.

Следующим этапом станет синтез и тестирование in vitro наиболее перспективных соединений. В дальнейшем лучшие кандидаты будут переданы на доклинические исследования.

Ранее на Piter.tv: Почему люди с онкологией рассказывают о лечении в соцсетях: объяснение психолога.

Фото: СПбПУ