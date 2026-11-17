Особенно непросто бывает публичным людям, чья работа связана с постоянным общением с аудиторией. Показательный пример — блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек.

Диагноз "рак" способен полностью изменить привычную жизнь человека. Одни пациенты предпочитают проходить лечение без лишнего внимания, другие открыто рассказывают о болезни в социальных сетях. Психолог Настасья Шеркунова в беседе с "Бриф24" объяснила, почему люди решаются делиться личной историей и с какими трудностями сталкиваются после публикации таких откровений.

По словам специалиста, публичный рассказ о болезни иногда помогает человеку вернуть ощущение контроля над собственной жизнью. Во время лечения многое зависит от врачей и медицинских процедур, из-за чего пациент может чувствовать себя пассивным участником происходящего.

В случае с онкологией у человека может теряться субъектность, потому что многое решают врачи и как будто больной становится объектом, на которого направлено лечение. Настасья Шеркунова, психолог

Социальные сети также позволяют не повторять один и тот же непростой разговор с каждым знакомым, получать поддержку и общаться с людьми, которые столкнулись с похожим диагнозом. Для некоторых пациентов возможность рассказать о своем опыте становится способом помочь другим справиться со страхом перед обследованиями и лечением.

При этом публичность подходит не всем. Вместе с сочувствием человек может столкнуться с непрошеными рекомендациями, чужими трагическими историями и обвинениями в попытке привлечь внимание к себе. Поэтому решение говорить о болезни или оставить ее в кругу близких остается личным выбором.

Особенно непросто бывает публичным людям, чья работа связана с постоянным общением с аудиторией. Показательный пример — блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Осенью 2026 года блогер рассказала об ухудшении состояния и увеличении числа метастазов, а также попросила разрешения отправиться на лечение в Китай.

До этого Чекалина находилась под судебными ограничениями, которые не позволяли ей покинуть Россию. 14 ноября Владимир Путин подписал указ о ее помиловании: блогер была освобождена от наказания, а судимость снята. После этого она записала обращение, назвав произошедшее шансом победить болезнь.

Психолог Шеркунова отмечает, что в подобных обстоятельствах рассказ о диагнозе может быть не стремлением сделать личную жизнь публичной, а попыткой самостоятельно объяснить происходящее и установить границы общения. Для медийного человека исчезновение из социальных сетей или заметные изменения в привычном графике неизбежно вызывают вопросы подписчиков. Поэтому открытость иногда становится способом сохранить право самому рассказывать свою историю.

Фото: Piter.tv