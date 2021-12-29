Мясников назвал грубую ошибку при измерении давления

Российский телеведущий Александр Мясников назвал грубую ошибку при измерении артериального давления.В эфире телеканала "Россия-1" эксперт заявил зрителям о том, что многие пациенты при измерении показателей скрещивают ноги. Этого делать нельзя ни в коем случае. Врач рекомендовал при процедуре человеку принять расслабленную позу, сесть и слегка облокотиться на стул. Руку следует держать на уровне сердца.
Если скрестишь ноги — давление может вырасти до десяти миллиметров ртутного столба.
Александр Мясников, доктор
У здорового человека разница при измерении давления на правой и левой руке не может превышать десяти миллиметров ртутного столба. В остальных случаях это может свидетельствовать о наличии периферического атеросклероза сосудов или других болезней.
Врачи назвали продукт, предупреждающий развитие инфаркта.
Фото: YouTube / Россия-1
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