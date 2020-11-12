Водителям в Петербурге разрешили исправлять ошибки при оплате парковки

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, позволяющее автомобилистам корректировать параметры парковочной сессии.

Глава Северной столицы утвердил изменения в правилах пользования городскими платными парковками. Соответствующее постановление подписано Александром Бегловым, сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь автомобилисты смогут исправлять допущенные неточности при оплате в рамках одной парковочной сессии. Воспользоваться этой возможностью разрешается до истечения того же календарного дня, когда был внесен платеж. Корректировку параметров можно осуществить через мобильное приложение "Парковки Санкт‑Петербурга", личный кабинет на парковочном портале или с помощью СМС-сообщений.

Водители вправе изменить один из параметров на выбор: зону стоянки либо государственный регистрационный номер автомобиля, если в этих данных была допущена ошибка. Также можно скорректировать время завершения парковочной сессии в ситуации, когда продлить ее до окончания оплаченного периода не представлялось возможным. При этом изменение параметров допускается только однократно за один оплаченный период.

В Смольном подчеркнули, что нововведение не отменяет необходимости своевременного начала парковочной сессии. Возможность продления распространяется только на те сессии, которые завершились автоматически по истечении оплаченного времени, а не были прерваны пользователем досрочно вручную.

Фото: Piter.TV