Медики назвали преимущества жирного творога.

Врачи назвали продукт, предупреждающий развитие инфаркта. О полезных свойствах жирного творога в эфире телеканала "Россия-1" рассказали доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин. Эксперты оценили полезные свойства продукта, который при регулярном употреблении помогает человеку снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота …чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина. заявили специалисты

Также известно о том, что молочные продукты насыщены метионином. Эта аминокислота отвечает за регуляцию жирового обмена, а также улучшает восстановление клеток сосудов. С содержанием жира в пределах 5-18% творог будет обогащен витаминами группы A и D. Они отвечают за усвоение кальция. Ежедневно не следует в рацион более чем 150-200 граммов творога.

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