Российские ученые разработали новый препарат против тромбов

«Ангипур» призван заместить импортные препараты, с поставками которых в нашу страну сегодня есть сложности.

Российский препарат "Ангипур", который предназначен для применения при инфаркте миокарда и вмешательствах на коронарных артериях, в настоящее время проходит заключительный этап клинических исследований. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал местный разработчик препарата. Декан фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко объяснил общественности, что новинка может выйти на внутренний рынок страны в ближайшие несколько лет.

"Ангипур" относится к антиагрегантам − лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Его предполагается применять, в частности, при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях. Виктор Сиротенко, ученый

Отечественное производство "Ангипура" не зависит от иностранных субстанций, оборудования и расходных материалов, так как весь цикл изготовления препарата, начиная от синтеза действующего вещества и заканчивая выпуском готового образца, обеспечивается на российской территории.

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Фото: Piter.tv