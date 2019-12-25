Врач объяснил, как правильно вызвать скорую при инфаркте

Доктор Фил объяснил, какие действия может выполнить человек при подозрении на инфаркт.

Симптомы инфаркта у женщин не отличаются от мужских, поэтому правило пяти минут работает вне зависимости от пола пациента. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский терапевт, медицинский блогер Доктор Фил (Филипп Кузьменко). Врач уточнил, что речь идет о том, что при подозрении на данную проблему следует как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи. Этого будет достаточно для человека без медицинской подготовки. Человек должен подробно рассказать о своих симптомах диспетчеру, чтобы там поняли, что речь идет об инфаркте. В этом случае на вызов приедет реанимационная группа, а не обычная неотложка.

Выраженная боль за грудиной, давящее чувство или жжение. Сильная одышка, холодный пот, страх смерти. В общем, незабываемые ощущения. Базово надо вызвать скорую и прям рассказать подробно симптомы, описать эти симптомы диспетчеру... Доктор Фил, блогер, терапевт

Филипп Кузьменко призвал не экспериментировать с медицинскими препаратами, даже нитроглицерином. В противном случае самолечение может навредить пациенту. Если у человека есть некоторые знания по медицине, то он может дать пациенту 300 миллиграммов аспирина. Однако сделать это нужно только в полной уверенности, что речь идет об инфаркте.

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Фото: Piter.tv