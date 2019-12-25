Мишустин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил работников "скорой". Сегодня, 28 апреля, врачи, фельдшеры, медсёстры, водители и диспетчеры отмечают профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи.

Он отметил, что это одна из самых сложных и ответственных профессий. Знания и психологическая устойчивость позволяют медикам действовать оперативно, когда каждая минута имеет значение. Мишустин подчеркнул, что власти продолжают работу по модернизации службы и повышению уровня техники и оборудования.

За каждым выездом – чья‑то судьба, надежда и доверие к вам как профессионалам, способным помочь в трудный момент. Желаю вам и вашим близким дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

В Правительстве также выразили слова благодарности врачам, которые трудятся в зоне СВО. Они, пишет Мишустин, находятся на "передовой", участвуют в эвакуации раненых и рискуют собственной жизнью ради спасения других.

Ранее сообщалось, что ко Дню сотрудника скорой помощи медикам передали 14 спецавтомобилей.

