В Ленобласти на 2% сократилось число вызовов скорой помощи
Сегодня, 14:20
157
В Ленобласти на 2% сократилось число вызовов скорой помощи

Статистика понизилась по всем основным показателям: к беременным – на 18%, к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями – более чем на 90 случаев.

В Ленинградской области на прошедшей неделе на 2% снизилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом рассказали 30 марта в администрации региона. 

Статистика понизилась по всем основным показателям: к беременным – на 18%, к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями – более чем на 90 случаев. Но число интересных ситуаций сохранилось: так, бригада Всеволожской подстанции повторила прошлый подвиг, приняв роды у женщины прямо в машине. У медиков из Кировска появился новый пушистый ассистент. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

