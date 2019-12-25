Эксперты рассказали петербуржцам, как бороться с хроническими болезнями весной

Весной многие россияне сталкиваются с обострением хронических заболеваний. Врачи объясняют это комплексом причин: резкими перепадами температуры и атмосферного давления, перестройкой иммунной системы после зимы, а также дефицитом витаминов. Как защитить свое здоровье в этот непростой период? Эксперты поделились рекомендациями на круглом столе в пресс-центре spb.aif.ru.

За зиму организм истощает запасы витаминов и микроэлементов, накопленные летом. Иммунная система ослабевает, а с приходом тепла начинает перестраиваться. В сочетании с неустойчивой погодой это создает дополнительную нагрузку на все органы и системы. Главный совет врачей — не пренебрегать диспансеризацией. Заместитель главного врача по терапевтической помощи к.м.н., терапевт Клинической больницы „РЖД Медицина" Санкт-Петербурга Петр Паин отмечает, что ежегодный профилактический осмотр — лучший способ выявить риски и предотвратить обострение. Терапевт назначит базовые анализы, которые покажут, есть ли дефицит железа, проблемы с щитовидной железой или нехватка витамина D. Проходить обследование можно бесплатно по ОМС в поликлинике по месту жительства.

Весной часто дебютируют аутоиммунные заболевания, например, тиреоидит (воспаление щитовидной железы). Спровоцировать его могут сезонные вирусные инфекции. Природные качели влияют на гормональный фон и циркадные ритмы, объясняет заведующий эндокринологическим отделением Мариинской больницы, врач терапевт-эндокринолог Алексей Дмитриев. Меньше мелатонина — хуже сон. А нехватка сна — это прямой путь к усталости и ослаблению организма. Чтобы избежать этого, необходимо наладить режим сна и отказаться от гаджетов перед сном (синий свет экрана подавляет выработку мелатонина).

Резкие скачки температуры и давления особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи делят пациентов на две группы:пациенты хроническими диагнозами, которые знают, как себя вести, и принимают терапию, а также "новички" (те, кто впервые столкнулся с болью в груди, одышкой или скачками давления). Часто они игнорируют симптомы, что приводит к госпитализации на скорой. Перепады погоды — лишь спусковой крючок. Главная причина — образ жизни: курение, гиподинамия и фастфуд, отмечает заведующая отделением кардиологии Мариинской больницы Мария Делова.

Желудочно-кишечный тракт весной тоже уязвим. В попытке "витаминизироваться" люди начинают есть много сырых овощей и фруктов. Избыток грубой клетчатки может навредить тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, вызвав вздутие и воспаление, предупреждает доцент кафедры педиатрии им. академика А. Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Татьяна Мишкина.

С цветением растений начинается сезон поллиноза. Кашель, насморк и слезотечение могут появиться даже у тех, кто никогда не страдал аллергией. Болезнь может дебютировать в любом возрасте. Это совокупность факторов: генетика, иммунитет, экология, говорит аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Надежда Синельникова.

Смена сезонов — стресс для нервной системы. Это может проявляться от легкой апатии до депрессии. Семейный психолог, руководитель центра семейной психологической помощи "Формула детства" Марина Терземан предостерегает от самодиагностики, отмечая, что не стоит искать симптомы в интернете или с помощью ИИ-ассистентов. Так можно внушить себе болезнь, которой нет.

