Психолог Махова объяснила связь хронического стресса и переедания

Эксперт рассказала, почему одни люди теряют аппетит при напряжении, а другие начинают постоянно хотеть есть. Причины кроются в физиологии и детских привычках.

Врач-терапевт и психолог Ульяна Махова, представляющая Пироговский университет, объяснила механизм влияния стресса на пищевое поведение. В интервью Ленте.ру она подробно остановилась на различиях в реакциях организма.

Специалист пояснила, что острая стрессовая ситуация обычно приводит к подавлению аппетита. Организм мобилизует все ресурсы, и желание есть отступает на второй план. Совершенно иначе дело обстоит с хроническим напряжением. В этом случае у человека, наоборот, может развиться неконтролируемый голод. Организм пытается компенсировать длительный дискомфорт и ищет утешения в еде.

Еще одним фактором, провоцирующим тягу к вредной пище, Махова назвала поведенческие паттерны, заложенные в детстве. Привычка заедать стресс или получать награду в виде сладостей часто формируется в ранние годы и сохраняется во взрослой жизни. Психолог рекомендовала научиться различать физический и эмоциональный голод. Первый возникает постепенно и утоляется любой пищей, второй появляется внезапно и требует конкретных продуктов. Развитие осознанности и осмысленности в отношении своих желаний поможет контролировать пищевое поведение.

Фото: Piter.TV