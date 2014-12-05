В Петербурге предлагают примерно 1,5 тыс. вакансий для людей с инвалидностью

Благодаря активной поддержке службы занятости населения Петербурга, в нынешнем году работу смогли найти около 2 тыс. граждан с инвалидностью — это более половины от общего числа обращавшихся.

В Петербурге 21 октября стартовала специальная ярмарка вакансий, ориентированная исключительно на трудоустройство людей с инвалидностью. Мероприятие предлагает более 1,5 тыс. позиций от 50 крупных работодателей города, работающих в сферах энергетики, транспорта, гостиничного бизнеса, торговли и других направлениях, сообщили в пресс-службе Смольного.

В числе представленных компаний такие предприятия, как ЛМЗ имени Карла Либкнехта, научно-исследовательский институт "Вектор", физкультурно-оздоровительный комплекс "Таурас-Феникс", Институт сетевых технологий, "ТЭК СПб", государственные жилищные агентства, торговая сеть "Планета вкуса" и многие другие. Людям с ограниченными возможностями предлагаются вакансии администратора, бухгалтера, социального работника, инженера, охранника, сборщика и упаковщика продукции.

Благодаря активной поддержке службы занятости населения Петербурга, в нынешнем году работу смогли найти около 2 тыс. граждан с инвалидностью — это более половины от общего числа обращавшихся. Дополнительно с начала года около ста двадцати петербуржцев с особыми потребностями начали собственное дело или получили статус самозанятых.

Городские власти стремятся создать оптимальные условия для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями, считая их квалифицированными кадрами, необходимыми экономике города. По его словам, постоянная занятость позволяет людям с инвалидностью интегрироваться в общество, раскрыть свои таланты и способности.

Фото: Pxhere