Петербург занял третье место среди российских регионов по уровню научно-технологического развития

Петербург занял третье место среди российских регионов по уровню научно-технического прогресса в 2024 году, уступив только Москве и Татарстану. Такое ранжирование подчеркивает значительные успехи города в разработке и внедрении инноваций, а также в освоении новейших технологий, которые имеют прямое влияние на экономическое и социальное развитие региона. Эта информация представлена в рейтинге, опубликованном РИА Новости, основанном на данных Федеральной службы государственной статистики и Федерального института промышленной собственности.

Аналитики поясняют, что на долю указанных трех регионов приходится более 37% общероссийского объема продукции, работ и услуг инновационного характера. Высокие позиции объясняются активным развитием высокотехнологичных отраслей, значительным научным потенциалом и наличием большого числа исследовательских институтов, конструкторских бюро и высококвалифицированных кадров.

Несмотря на трудности, вызванные процессами замещения импорта и международными санкционными ограничениями, большинству субъектов России удалось сохранить положительные темпы технологического развития. Инновационная активность предприятий по стране увеличилась на 1,2%, достигнув 12,5%. Общий объем отгруженных инновационных продуктов и услуг удерживался на уровне 6%. Помимо Петербурга, в первую десятку рейтинга вошли Нижегородская, Московская, Самарская, Тульская, Свердловская и Тюменская области, а также Пермский край, обеспечивающие около 65% общероссийского объема инновационной продукции и услуг.

Вместе с тем аутсайдерами рейтинга стали Республика Ингушетия, Алтайский край, Республика Хакасия, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. Эксперты связывают низкие показатели этих регионов с недостатком научных баз, ограниченными финансовыми ресурсами и слаборазвитыми секторами инновационной экономики, обусловленными историческими и географическими факторами.

Фото: Piter.TV