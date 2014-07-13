Петербург стал вторым по популярности городом России для новогодних соло-путешествий

Спрос на отели в Северной столице вырос на 72%, в то время как в Москве снизился на 17%.

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самых популярных направлений для одиночных путешествий в новогодние каникулы, поднявшись с третьей позиции годовой давности. Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, доля бронирований отелей в Северной столице выросла на 72%, тогда как спрос на Москву снизился на 17%.

Большинство соло-путешественников отправятся в Москву (25%) и Санкт-Петербург (13,4%). Казань, которая прежде была на втором месте, теперь на третьем с 8,5%. В топ-5 российских направлений также вошли Калининград (7,3%) и Сочи (7,1%), вытеснившие Владивосток и Нижний Новгород. Средняя продолжительность бронирования отеля в России сократилась с 7,7 до 4,5 дней, при этом суточные расходы на жилье выросли до 8,7 тыс. рублей.

Среди зарубежных направлений лидерами остаются Париж (6,3%) и Рим (5,5%). В Будапеште и Милане отмечается рост популярности, тогда как спрос на Паттайю значительно снизился. Эксперты фиксируют увеличение доли внутреннего туризма: 39% соло-путешественников выбирают Россию, что на 5% больше, чем год назад.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме предложили расширить Пушкинскую карту на сельский туризм.

Фото: Piter.TV