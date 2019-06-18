У девочки с маской Бэтмена обнаружили опухоль перед операцией в Петербурге

Перед новой операцией в Петербурге у девочки "с маской Бэтмена" Луны Феннер диагностировали потенциально опасную опухоль. Неожиданную новость сообщила мама ребенка Кэрол. Она рассказала "КП-Петербург", что онколог обеспокоен этим новообразованием.

В среду, 27 мая, врачи сделают биопсию — возьмут частичку опухоли для исследования. Заодно в этот же день Луне установят новые импланты-шарики в щеки, чтобы растянуть кожу и перекрыть шрамы от удаления родинки. Мама девочки поделилась, что они молятся за ее здоровье.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

