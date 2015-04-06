Петербургские хирурги пересадили мужчине сразу два зуба мудрости на место утраченных жевательных зубов

В петербургской клинике успешно провели редкую стоматологическую операцию — аутотрансплантацию сразу двух рядом стоящих зубов. Вместо классической установки титановых имплантатов пациенту пересадили его собственные зубы мудрости. Подобные хирургические вмешательства требуют высочайшей квалификации врача и проводятся лишь в нескольких медицинских центрах России.

Использование собственных зубов в качестве имплантатов — это надежный подход с минимальными рисками отторжения, так как организму не приходится взаимодействовать с чужеродными материалами. Обычно "восьмерки" просто удаляют, но на деле они могут прослужить еще долгие годы, выполняя роль полноценных жевательных зубов.

Сложный клинический случай

Пациент обратился в клинику с жалобами на боль и дискомфорт при жевании. У него давно отсутствовал нижний шестой зуб, который традиционно принимает на себя основную жевательную нагрузку. Из-за этого дефекта прикус начал деформироваться, а челюстной сустав подвергался постоянной перегрузке.

Ситуацию усугубляла нижняя "восьмерка", которая сильно давила на соседний седьмой зуб. В результате семерка оказалась полностью разрушена, и спасти ее было невозможно. В рамках традиционного подхода пациенту пришлось бы удалять зубы и планировать установку двух имплантатов, однако врачи клиники предложили более изящное физиологичное решение.

Ход операции

Операцию провела Мария Контребуц — хирург-имплантолог клиники Атрибьют с 15-летним стажем — эксперт в сложных случаях аутотрансплантации и костной пластики. Для восстановления жевательной функции были использованы две здоровые верхние "восьмерки" самого пациента. В ходе одной операции хирург удалил разрушенный зуб и сразу пересадил на пустующие места шестого и седьмого зубов два верхних зуба мудрости. Сейчас пересаженные донорские зубы успешно прижились и полноценно функционируют.

Уникальность этой операции заключалась в том, что мы пересаживали сразу два соседних зуба за одно хирургическое вмешательство. Как правило, когда речь идет о рядом стоящих зубах, аутотрансплантация проводится поэтапно: сначала пересаживается один зуб, затем организму дают около трех месяцев на восстановление, и только после этого выполняется пересадка второго. В данном случае мы пошли более сложным путем и выполнили пересадку сразу двух зубов одновременно. Это потребовало особой точности: нужно было идеально адаптировать донорские зубы, правильно их позиционировать и, что самое главное, обеспечить надежную фиксацию. Тем не менее, нам удалось добиться стабильности обоих трансплантатов, и в итоге операция прошла успешно с отличным клиническим результатом. Мария Контребуц, хирург-имплантолог

Сам пациент отмечает, что изначально готовился к стандартному удалению и последующей установке искусственных имплантатов. Возможность решить проблему с помощью собственных зубов стала для него отличной новостью, а доверие к профессионализму врачей полностью оправдалось.

В клинику Атрибьют я пришел по рекомендации знакомых. В процессе обследования и лечения выяснилось, что мой разрушенный зуб уже не спасти. Но вместо стандартного удаления и установки искусственных конструкций врачи предложили мне пересадить мои же зубы мудрости. Я согласился, и все прошло отлично. Подготовка была тщательной: сначала мне сделали профессиональную гигиену, а в назначенный день Мария Сергеевна подробно объяснила каждый этап предстоящей пересадки. Я очень благодарен клинике за эту уникальную возможность — сохранить свои, родные зубы. Огромное спасибо Марии Сергеевне за ее высокий профессионализм, чуткое отношение и за то, что благодаря квалификации специалистов клиники мне не пришлось ставить титановые имплантаты. пациент

Фото: предоставлено клиникой Атрибьют