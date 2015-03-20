В Петербурге клиника выплатит 8 млн рублей семье погибшей после удаления гланд

Василеостровский районный суд вынес решение по делу о смерти пациентки частной клиники. Хирурга освободили от наказания, но гражданский иск удовлетворили.

В Петербурге завершилось судебное разбирательство по трагическому случаю, произошедшему летом 2023 года в одной из частных клиник города. Женщина скончалась после хирургического вмешательства.

Согласно материалам дела, в ходе операции по тонзиллэктомии у пациентки возникло обильное кровотечение. Хирург применил коагулятор для его остановки, однако следствие посчитало, что процедура была выполнена некачественно. После завершения операции медик не организовал надлежащий присмотр за состоянием прооперированной. Кровотечение открылось вновь, что в итоге привело к летальному исходу.

Медицинской сестре инкриминировали то, что она вовремя не отреагировала на изменение позы женщины, которое могло свидетельствовать о критическом состоянии. Оба сотрудника клиники виновными себя не признали.

В итоге суд признал доказанной вину только врача. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и лишили права заниматься врачебной практикой на два с половиной года. Тем не менее от отбывания наказания хирурга освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Медсестру суд полностью оправдал за отсутствием в ее действиях состава преступления, признав за ней право на реабилитацию. Рассмотрев гражданские иски родственников погибшей к медицинскому учреждению, суд постановил взыскать с клиники в пользу семьи восемь миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что закладчицу уличили в легализации 1,5 млн рублей в Петербурге. Возбуждено еще одно дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, задержанная остается под стражей.

Фото: Piter.TV