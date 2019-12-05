Закладчицу уличили в легализации 1,5 млн рублей в Петербурге

Заведено еще одно дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, задержанная остается под стражей.

В Петербурге 43-летнюю закладчицу с крупной партией наркотических веществ уличили в легализации доходов. Женщину задержали 5 февраля на Старожиловской улице. В ее автомобиле Ford Focus и на прилегающей территории обнаружили свертки с "синтетикой" общим весом свыше 1,6 килограмма.

Злоумышленница осуществляла сбыт наркотиков бесконтактным способом через интернет-магазин. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Кроме того, фигурантка использовала криптовалютный кошелек, на который поступала криптовалюта, полученная за "работу". Преступный доход она обменивала на рубли и отправляла его на свою банковскую карту. Речь идет о 1,5 млн рублей.

Заведено еще одно дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, задержанная остается под стражей.

