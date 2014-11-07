Задержана администратор кальян-бара на Колокольной, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ ("покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Во вторник, 3 марта, в результате оперативно-розыскных действий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти совместно с полицейскими Центрального района задержали 54-летнюю сотрудницу кальян-бара, расположенного на Колокольной улице, д. 3, подозреваемую в торговле наркотиками и психоактивными веществами среди клиентов заведения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре помещения бара обнаружено и изъято хранилище с веществом, которое впоследствии признано экспертизой как мефедрон объемом 4,13 грамма. Дополнительно найдены 24 запечатанных свертка с неизвестным порошковым веществом общей массой около 30 грамм, которые направлены на дополнительное изучение специалистами. Кроме того, у задержанной изъяты 4 баллона с содержащимся внутри одурманивающим веществом — закисью азота, крупная денежная сумма (380 540 рублей, 300 долларов США и 100 евро), оборудование для взвешивания, упаковочные принадлежности и мобильные устройства.

Следственным управлением УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ ("покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Женщина помещена под стражу в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. Сейчас ведется дальнейшее разбирательство с целью установления остальных участников и эпизодов криминальной активности задержанной.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти