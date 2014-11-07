В квартире у наркосбытчика на проспекте Римского-Корсакова нашли 3 брикета гашиша

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД РФ поПетербургу и Ленобласти, действуя совместно с сотрудниками экономического подразделения полиции Василеостровского района, провели комплекс оперативно-разыскных мер, итогом которого стал арест 49-летнего гражданина, проживающего в городе, подозреваемого в распространении наркотиков контактным методом. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Во время обыска жилища задержанного на проспекте Римского-Корсакова правоохранительные органы нашли и конфисковали три блока и 28 фрагментов твердого материала темно-коричневой окраски, контейнер и упаковку с зеленой растительной субстанцией, полиэтиленовый пакет с разноцветными пилюлями различной формы и набора для упаковки и взвешивания веществ.

Обнаруженное имущество передано специалистам для исследования, предварительная экспертиза установила наличие наркотического препарата гашиша общим весом 291,72 грамма в трех изъятых блоках. Остальное вещество находится на дополнительной проверке, совокупный объем найденных препаратов превышает 700 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Подозреваемый арестован на законных основаниях, предусмотренных статьей 91 УПК РФ.

Продолжается расследование с целью выявления возможных новых фактов преступлений и участников преступной группы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти