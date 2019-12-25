Пьяный ревнивец ранил ножом бывшую жену в Красном Селе

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Ночью 2 марта сотрудники полиции Красносельского района получили сигнал о нападении мужчины с ножом на свою бывшую жену в частном доме на улице Комсомольская в Красном Селе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сразу после поступления сообщения полицейские прибыли на место преступления и задержали подозреваемого — безработного 41-летнего мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии. Во время конфликта, вызванного ревностью, он нанёс 39-летней бывшей супруге несколько ударов ножом в область спины. Пострадавшая была срочно госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли орудие нападения — нож. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Задержанный находится под стражей согласно статье 91 УПК РФ.

