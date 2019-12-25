Юношу задержали за стрельбу на Ярослава Гашека

В субботу, 28 февраля, в правоохранительные органы Фрунзенского района поступило сообщение о стрельбе неизвестных лиц из огнестрельного оружия недалеко от дома номер 12 на улице Ярослава Гашека.
При первоначальном осмотре места происшествия сотрудниками полиции злоумышленников обнаружить не удалось.
1 марта, в 11:10, неподалеку от дома №102 по Будапештской улице сотрудником патрульно-постовой службы был задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в причастности к данному происшествию. Во время обыска у подозреваемого был обнаружен и конфискован аэрозольный пистолет модели "Пионер".
В связи с произошедшим следствием было возбуждено уголовное дело по пункту "а" первой части статьи 213 УК РФ.
Фото: Piter.TV
